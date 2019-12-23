شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات البيطريين: استمرار العمل 3 أيام بعد غلق باب الترشح لتلقى الطلبات عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الأطباء البيطريين على مقر النقابة العامة لتقديم أوراق ترشحهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، التى تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة، الجيزة، وقنا.

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، فى بيان، إن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متواصلة، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

وأوضح قاسم، أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

Advertisements

وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.