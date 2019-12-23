شكرا لقرائتكم خبر عن جزائريون يلقنون مذيع الجزيرة فيصل القاسم درسا بالأخلاق عقب تغريدته المسيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مغردون، هجوما كبيرا على مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم، عقب تغريدته عن سقوط الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون بعد وفاة رئيس أركان الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح اليوم.



فيصل القاسم

يحاول دائما مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم، دس السم فى العسل من خلال تغريداته المسمومة، مما أثار الجزائريون على تويتر.

وقال جزائرى،"هل يسقط الرئيس الجزائري الجديد بعد وفاة القايد صالح الجنرال الذي اختار الرئيس تبون لرئاسة الجزائر؟".

ورد جزائريون على تغريدته فيصل القاسم، حيث اعتبروها بالمسيئة، وقالت هديل:" ياأغبى من عرفت اطمئن لن تسقط الجزائر ولن يسقط الرئيس.. الجزائر رجالها رجال كلهم على شاكلة الفقيد قايد صالح.. إذا اردت أن تتعلم الرجولة تعالى زيارة.. لمعلوماتك الأفاعي والعقارب رغم نشاطها البيولوجي في نفث السموم يأتيها وقت ترتاح فيه إلا أنت لا ترتاح أبدا".

وكتب إسلام مكى،" دكتور شئت أم أبيت هو رئيس منتخب من طرف الشعب الجزائرى مصنع الرجال بالطبع لن تتوقف عند نهاية رجل واحد..بالطبع أنت لم و لن تفهم هذا الكلام وأنا على يقين بأنك لن تستوعب ما يحدث في الجزائر! فرق كبير بين زعمائنا وزعمائكم".

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وأضافت أم عبد الله، "حسبي الله ونعم الوكيل فمن يريد خراب الدول العربية"، وغرد أخر:" تبون اختاره الشعب وليس المرحوم القايد صالح".

وأضاف أخر:" مثل فيصل يريدون سقوط الدول العربية الجزائر أو الشعب الجزائر ذاق الألم الذي لم تتذوقه باقي الشعوب وإن شاء الله لن تتكرر..وسنقف نحن الشعب ضد كل من يريد المساس ببلادنا ويلعب بأمن واستقرار بلادنا وليعلم أنه يلعب بالنار وأمثاله سبب دمار البلدان العربية بإسم الحرية".

وكانت أعلنت الجزائر الحداد الوطني لمدة 3 أيام على خلفيه وفاة رئيس الأركان، ونقلا عن وسائل إعلام جزائرية أكدت أن الرئيس الجزائري كلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية برئاسة الأركان بالنيابة

يذكر أنه توفى رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 79 عاما