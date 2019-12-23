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على عبد العال لـ"النواب": الانحناء للوزراء ميصحش..لازم نكون أقوياء أمام الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،"لازم عضو مجلس النواب يقدم نفسه للوزير على أنه ممثل للشعب ولا ينحنى إطلاقا.. أنا باشوفه بينحنى ميصحش". 

 

وتابع،"كل ما المجلس يكون قوى يستطيع أن يفرض إرادته فى المحافظات والوزارات"، لازم المجلس يكون قوى أمام الحكومة والانحناء من النائب مينفعش أنت ممثل للشعب".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب تعليقا من "عبد العال" على ترك عدد من أعضاء المجلس لأماكنهم.

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