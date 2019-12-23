شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لـ"النواب": الانحناء للوزراء ميصحش..لازم نكون أقوياء أمام الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع،"كل ما المجلس يكون قوى يستطيع أن يفرض إرادته فى المحافظات والوزارات"، لازم المجلس يكون قوى أمام الحكومة والانحناء من النائب مينفعش أنت ممثل للشعب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب تعليقا من "عبد العال" على ترك عدد من أعضاء المجلس لأماكنهم.
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