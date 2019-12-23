شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تقتحم مواقع لميليشيات الوفاق فى منطقة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قوات الجيش الليبى اقتحام الوحدات العسكرية التابعة لها لموقع الرماةي بالمدفعية الذى تقوم به ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق فى شارع السدرة بمنطقة صلاح الدين بضواحى طرابلس. وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، إن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق تقوم بالرماية العشوائية من منطقة مشروع الموز إلى مطار معيتيقة الدولى فى طرابلس. Advertisements وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبى سلسلة ضربات جوية تستهدف ميليشيات حكومة الوفاق جنوب شرق مدينة مسلاتة.

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