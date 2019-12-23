شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان منتقدا تطبيق الحكومة لقانون تصالح مخالفات البناء: الحصيلة زيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دهشته من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها، أنا مش فاهم دى الحقيقة".

وقال النائب جمال سعد، إن نحو 3 ملايين مخالف على مستوى الجمهورية، فى حين تقدم 10 آلاف حالة فقط، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه يجب على الحكومة أن تعلم أن التشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية للتراكمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية فى أى قطاع يجب أن تخضع دائمًا للأثر التشريعى وتطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن التشريع يُقيم بمخرجاته ونتائجه على أرض الوقائع، متابعًا: "قانون التصالح على مخالفات البناء، محتاجين دائمًا تجديدات وأعتقد أن هذا التجديد اللى تقدم به الزملاء واللجنة النوعية قد لا يكون الأخير، بعد التطبيق هنعمل مؤشرات أداء ونعمل تعديلات".

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "جهد مشكور تم بذله لإجراء التعديلات، ولكن اللى يراجع المواد المطلوب تعديلها هنلاقيا مكانها اللائحة، وهى البيروقراطية العميقة لأننا هنبقى قدام تعديلات أخرى، الحكومة يجب أن تتعامل مع التشريع بقلب وعقل، لأن الحصيلة زيرو".