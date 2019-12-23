شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء: أسعار شرائح العدادات مسبوقة الدفع لا تختلف عن التقليدية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم، أن شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.
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