شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مصر "الأفضل فى أفريقيا" لدى المستثمرين الأجانب خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المستثمرون الذين اتجهوا لوضع أموالهم في الأسواق الأفريقية هذا العام، مكاسب كبيرة وحقق الدين بالقارة عائدات إجمالية بلغت 20% منذ بداية العام الجاري وهي النسبة الأعلى في العالم بين الأسواق الناشئة، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج.

وتشهد السندات المحلية، انتعاش فى الأسواق الأفريقية وعاد كل من الجنيه المصري وسندات نايرا النيجيرية بقوة على الساحة في الأسواق المالية محققة ارتفاعا بأكثر من 30% بالدولار.

وقالت بلومبرج، أنه لا تزال مصر هي المفضلة لدى المستثمرين في محافظ الأوراق المالية حيث توافد المستثمرون الذين اجتذبتهم عائدات على السندات المحلية بلغت حوالي 14% على سندات الجنيه على الاسواق المصرية، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري 12% هذا العام ، وهو أفضل أداء له منذ 25 عامًا على الأقل.

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تتوقع Societe Generale أنها ستكسب 4.5% أخرى إلى 15.35% لكل دولار في عام 2020.

وفي نفس السياق قال خبراء في bank of America إن إفريقيا "أرض الفرص" ويمكن أن تكون واحدة من المستفيدين الرئيسيين إذا حققت الولايات المتحدة والصين المزيد من التقدم في المحادثات التجارية، وإذا حافظت البنوك المركزية في القارة الأفريقية على أدائها الحذر عام 2020 سيحافظ هذا على زيادة العائدات المرتفعة فى الأسواق الأفريقية الناشئة، وهو ما يعنى أن الاستثمار في السندات في القارة ستستمر في الازدهار.