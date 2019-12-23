شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقيل رئيس وحدة منيل شيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بإقالة رئيس وحدة منيل شيحة لتردي حالة النظافة بنفق المشاة، وأحال طبيبا وفنيا للتحقيق بمستشفى أبوالنمرس بسبب سوء معاملة أحد المرضى.

كان قد فاجأ محافظ الجيزة طاقم الأطباء والإداريين بمستشفى أبوالنمرس المركزى بزياره تفقدية دون موعد مسبق، قام خلالها بمتابعة أقسام الاستقبال والرعاية والمعامل والتمريض، للاطمئنان على توافر الأمصال بالمستشفى.

وأثناء تفقد أحوال المرضى استجاب لشكوى إحدى السيدات من سوء معاملة أحد الأطباء في معمل التحاليل معها، وفور تحقق المحافظ من الواقعة وجه بإحالة الطبيب وفنى المعمل للتحقيق، مؤكداً انه لن يتم السماح بالتعامل غير اللائق مع المواطنين.

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كما استقبل المحافظ شكاوى لعدد من المرضي بوجود بعض النواقص في المستلزمات، وتواصل مع وكيل وزارة الصحة لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية، ووجه برفع كفاءة مدخل المستشفى، وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما شملت الجولة تفقد حالة النظافة والإشغالات بمركز أبوالنمرس، حيث قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية لـ«منيل شيحة» من منصبه لتردى حالة النظافة بنفق المشاة، وسوء حالة النظافة أعلى النفق، وطالب برفع كفاءة النظافة بنفق المشاة، ومراجعة كشافات الإنارة والكهرباء، ومعالجة تسريب المياه الموجود بالنفق، وسرعة تغييير مواتير المياه بالنفق.

كما تفقد مدرسة «ابو النمرس الابتدائية المشتركة»، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تفقد الفصول والمعامل والمخازن، واستمع من التلاميذ لأبرز المعوقات التي تواجههم، ولارائهم في المستوى التعليمى المقدم لهم.

ووجه رئيس مركز «أبو النمرس» برفع كفاءة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من جانبى الترعة الموجودة بشارع 6 اكتوبر، وسرعة رفع التراكمات والمخلفات بمدخل المدينة، موجها إنذارا لرئيس المركز بضرورة تحسين حالة النظافة، وتكثيف المجهودات لإزالة التعديات.