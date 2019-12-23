شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقدم لرؤساء «كنترولات» الثانوية العامة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة «كنترولات» لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2019/2020 .

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أنه يجب على من يريد الترشح الدخول على موقع الوزارة وطبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ومقترح التطوير.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تقديم مستندات المتقدمين إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من الإثنين 30 ديسمبر 2019 وحتى يوم الخميس 2 يناير 2020 على الموقع الالكتروني للوزارة.

وأوضحت أنه يجب للترشح لهذه الأعمال، ألا يكون المترشح قد تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على أنه يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)، مؤكدة أنه لابد للمرشح أن يحصل على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

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وأوضحت أنه يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات فترة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة أو لجنة النظام والمراقبة، ويشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وفي سياق متصل، يبدأ طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم الأسبوع المقبل تسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية المقرر عقدها يونيو المقبل، ويستمر الطلاب بتسجيل الاستمارات الإلكترونية كشرط لتحرير الاستمارات الورقية مع بداية الفصل الدراسي الثاني فبراير المقبل.

وخاطبت الوزارة بضرورة الحصول على البريد الإلكتروني وكلمة السر من مقر المدرسة المقيد بها الطلاب ليتمكنوا من تسجيل الاستمارة الالكترونية على موقع الوزارة، محذرة من ربط تسليم الرقم السري للطلاب وسداد المصروفات المدرسية مؤكدة أن من يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وبدأت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع كتيب الذي يحدد ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، والذى يتم تحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول الامتحان وأيضًا مواعيد بدء ملء وكتابة استمارة التقدم للاختبارات.

وتحدد الوزارة أيضًا شروط أداء طلاب المدارس الخاصة امتحانات المواد القومية ومواعديها وأيضًا مواعيد أداء طلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية، الامتحان ورسوم الامتحانات والضوابط الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وعدد مرات التقدم للامتحانات.

ومن المقرر البدء في وضع تصور جدول امتحانات الثانوية العامة بداية الفصل الدراسي الثاني بعد جمع تصورات ومقترحات الطلاب بالمدارس عن طريق اتحاد طلاب مدارس مصر الممثل الرسمي لطلاب الثانوية العامة.