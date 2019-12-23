شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد و«ربيع» يفتتحان أول كورنيش على «قناة الاتصال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، المرحلة الأولى من أول كورنيش يقام على قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي «عيد النصر»، في الذكرى الـ63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

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حضر الافتتاح اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ الأسبق ومحافظ بني سويف الحالي.

وأكد المحافظ على أن «الكورنيش يدعم الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة المجاورة له»، مؤكدًا أن «تلك المنطقة ستكون منطقة جذب كبيرة لأبناء المحافظة، نظرًا لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والسياحية بها».

ويبلغ طول الكورنيش الجديد حوالي 3 كيلو مترات، ويجري إنشاؤه على مرحلتين الأولى بطول 600 متر وتم الانتهاء منها، والثانية يستكمل الكورنيش بأكمله، ويضم عددا من الخدمات التي تجعل منه مزارا سياحيا لأبناء المدينة وزوارها، كما يضم أماكن للجلوس، و«بروجولات» مصممة بشكل جمالي، وكذلك مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة اضاءة حديثة.