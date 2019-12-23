شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: «مش هعرف أنام وسايب شخص عنده بيت وأولاد ولم يقبض مرتبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق المتعاقد عليها بعض العاملين.

وأضاف «معيط»، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإثنين، أنه خلال العام الماضي تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن «الصندوق مش قادر يدفع مرتباته وأنا مش بتأخر، لا أستطيع أتحمل المسؤولية أمام ربنا، أن يكون هناك شخص عنده بيت وأولاد ولم يقبض مرتبه، مش هعرف أنام فعلًا وسايب ناس من غير مرتبات، وأي صندوق بيتواصل معايا بصرف ليه تاني يوم فورًا».

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وطالب وزير المالية اللجنة بإعداد كشف بالصناديق المتعثرة في صرف المرتبات، وسيتم التعامل معهم فورًا، وقال موجها حديثه للنواب: «تحت أمركم ولن أتأخر لحظة».

كما طالب «معيط» اللجنة بإجراء تعديل لقانون الخدمة المدنية للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن «المالية حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك، ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر، وبالتالي يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى ٤ سنوات، وخلال هذه المدة يمكن ندبهم وتثبيتهم، ونعمل على حل أزمة حصول هؤلاء العاملين على إجازاتهم الاعتيادية».

وعلق النائب محمد وهب اللهْ عضو لجنة القوى العاملة، قائلًا: «اللجنة ستبدأ فورًا في تعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، للسماح بندبهم ونقلهم وتثبيتهم».