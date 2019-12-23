شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يناير.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي محمود البنا، الشهير بـ«شهيد الشهامة»، إن محكمة شبين الكوم حددت يوم 14 يناير المقبل، موعدًا لجلسة الاستئناف المقدم من المتهمين الأربعة في القضية، والمتهم الرئيسي فيها محمود راجح.

من ناحية أخرى، صرح مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية، بأنه تم نقل المتهم «محمد أشرف راجح» المتهم الرئيسى في القضيه، إلى سجن وادي النطرون، لبلوغه السن القانوني لقضاء مدة حبسه، والتي تقررت، الأحد، 15 عامًا، وسط تشديدات أمنية مكبرة.

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كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية «محكمة الأحداث»، برئاسة المستشار باهي حسن، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عامًا، إسلام عواد 15 عامًا، مصطفى محمد 15 عامًا، إسلام البخ 5 سنوات عامًا.

تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى «محمود. ع. أ» طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفوري والفحص تبين قيام راجح.م 18 عامًا بالتعدي عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على تعديه بالضرب على حدى الفتيات، أثناء تواجدهم بالقرب إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة،بمساعدة ٢اخرين وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، إسلام.ا، ا متهم رابع في قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامىة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى في قتل محمود البنا ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.