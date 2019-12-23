شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بـ«الانضمام لداعش»: المتهمون ترسخ في ذهنهم أفكارًا شيطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاستماع لمرافعة النيابة في قضية «الانضمام إلى تنظيم داعش»، واعتناق أفكارهم التكفيرية، وقالت النيابة إن وقائع الدعوى يظهر فيها الغلو والتطرف واستباحة الدماء بدعوى كاذبة وهي تطبيق شريعة الإسلام.

وسردت النيابة تفاصيل الدعوى، وقالت إن المتهم الأول سعى واقتنع بأفكار التنظيم الإرهابي «داعش»، موكدًا أن أفكار التنظيم قوامها تكفير حكام العرب والمسلمين بمفاهيم مغلوطة بعيدة بعد المشرق عن المغرب، وهذا افتراض كاذب فإنهم لايطبقون شريعة الإسلام.

Advertisements

وأشارت المرافعة بأن المتهمين ترسخ في ذهنهم أفكارًا شيطانية بمتابعة الإصدارات المرئية، مؤكدة على أن لا يخفى أن للتنظيم منصات إعلامية، أقامها التنظيم لبث سمومه، وتصيد من جهل بأمور دينه.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول تقابل مع أحد الكوادر الذين كلفوه بالدعوى لتكوين خلية عنقودية تعتنق الأفكار التكفيرية واستهداف مؤسسات الدولة، وكان اختيار المُتهم الأول للمتهم الثاني لكونه جاره وصديق طفولته، وقاما باستقطاب باقي المتهمين ممن كان يترددون عل المسجد الذي تولى المُتهم الأول خدمته قبل أن ينحرف سلوكه، وأخذوا الأفكار والتأويل والدين منه بريء، إلى أن تخمرت أفكار داعش في عقول المتهمين، وتوحشت قلوبهم، وصارت أشد قسوة من الحجارة، وأكدت على تكليف المتهمين بتعلم تصنيع العبوات التفجيرية، وما يحتاجه ذلك الأمر من علوم نظرية، واطلع أعضاء الخلية على دروس كيفية تصنيع العبوات البدائية، وتابعت المرافعة بالتأكيد على تدخل العناية الآلهية، وأنه من فضل الله لم يُنفذوا ما تعلموه من علوم نظرية.

واختتمت النيابة مرافعتها وطالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء ما اقترفته أيديهم، واصفة داعش بأنها «لا هي دولة ولا هي إسلامية»، مشددة بأن الجزاء رادع ليبلغ مسمع كل حاقد على وطننا ومُحرف لديننا.