شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بمركز شباب شبرا و11 موظف بقليوب للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية،11 من العاملين بإدارة قليوب وجميع العاملين بإدارة شباب شبرا للتحقيق لغياب جميع العاملين وغلق المقر.

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وكان الصبروط قد شكل لجان متابعة للتفتيش على حضور وانصراف العاملين بإدارتي شباب شبرا الخيمة، وقليوب، وذلك للتأكد من انضباط العاملين والالتزام في أداء المهام الوظيفية.

تشكلت لجنة المتابعة من محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبدالعليم محمد، من العاملين بالإدارة، والتي توجهت لادارة شباب قليوب، وتبينت غياب 11 من العاملين بالإدارة، في حين توجه حسام أحمد، وفؤاد سراج الدين لإدارة شباب شبرا الخيمة، ووجدوا المقر مغلق، وغياب جميع العاملين.

وقد قامت اللجنة بعمل تقريرها وأمر الصبروط بإحالة المقصرين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.