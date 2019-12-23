شكرا لقرائتكم خبر عن «IGI» تعزز من ريادتها للمجتمعات العقارية بمزيد من الخدمات بمشروعيها «أشجار سيتي» و«Oak Park» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل التطورالسريع لقطاع العقارات والحاجة لمواكبة هذه التطورات، قطعت IGI” العقارية«شوطًا طويلا لدراسة التغيرات الجديدة بالسوق العقاري لتطوير مشروعاتها، كما اعتمدت خطة لإتمام شراكات جديدة مع عدد من الكيانات ذات الاهتمام المشترك تتمثل في اتفاقيات تعاون مع الشركات المتخصصة في المقاولات العامة والإنشاءات داخل مشروعات الشركة المختلفة.

وفى هذا الإطار، تحرص IGI” العقارية على توسعة نطاق التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الإنشاءات لتدعيم مشروعاتها وتطويرها بشكل مستمر، حيث وقعت شركة IGI” العقارية» مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة أنظمة المباني المتكاملة «IBS»، إحدى شركات مجموعة موبيكا، وذلك للإستفادة من خبرة الشركة في مجال أعمال المقاولات العامة.

وتستهدف IGI” العقارية من وراء تلك الشراكات الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم مشروعاتها بجودة عالية تحقق رؤيتها لإقامة وحدات على أحدث أساليب البناء وبما يتلاءم مع احتياجات العملاء المختلفة.

IGI” العقارية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري التي تأسست عام 1994، وهي من أوائل المطورين العقاريين في مدينة السادس من أكتوبر التي تشكلت ونشأت من ثقتها في السوق العقاري المصري وهو ما جعلها تحافظ على تفوقها في أصعب الظروف وعلى كافة المستويات.

وترى IGI” العقارية أن السوق المصري به قوة وصلابة تمكنه من تخطي كافة التحديات، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تفعيل بعض المحفزات الرئيسية التي تتمتع بها مختلف الأسواق العقارية حول العالم وفي مقدمتها آلية «التمويل العقاري».

Advertisements

كما أكدتIGI” العقارية أنها على يقين دائم بأن الاستثمار العقاري سيظل هو الاستثمار الأكثر أماناً واستقراراً بعد أن نجح في الحفاظ على تماسكه واستقراره طيلة 50 عاماً مضت، لم تشهد فيها أسعار العقارات أي انخفاض حتى في أوقات الأزمات المحلية والعالمية، كما يضم السوق المحلى نخبة متنوعة من كبار المطورين القادرين على صناعة السوق وتحليل إتجاهاته لتوفير المنتجات العقارية الأنسب لكافة الظروف، ومع أقل دوافع إيجابية كانخفاض سعرالفائدة سيتفاعل القطاع العقاري بمزيد من الإيجابية مع مثل تلك المتغيرات.

أما عن مشروعاتها، فتهتمIGI” العقارية بنشر ثقافة المساحات الخضراء والذي ينعكس على أسماء جميع مشروعاتها مرورا بـ»حي الأشجار«، و»جاردينيا بارك«،»جاردينيا بارك II«،»جاردينيا سبرينجز«، و»أشجار هايتس«. وتستسمر هذا الثقافة بمشروعاتها الأحدث»أشجار سيتي«وأوك بارك». وتعتمد فكرة تصميمات مشروعات الشركة على المزج بين المناظر الطبيعية الخلابة والهياكل المعمارية الراقية، والتي لها دور كبير في الحد من الكثافة السكانية وتقليل التلوث البيئي في المدن الحضرية الكبرى.

أما عن استراتيجية الشركة، فهي تعتمد على فكر جديد في بناء المجتمعات العمرانية المتكاملة، فتقدم من خلالها أحدث ما وصل إليه العالم في مجال التشييد والبناء، وأيضا التصميمات المعمارية والهندسية المبتكرة، وإقامة مشروعات عقارية عملاقة توفر أعلى درجات الرفاهية والفخامة، وبأبسط الطرق والوسائل بهدف تحقيق أعلى معدلات الاستمتاع بالهدوء والخصوصية والأجواء الصحية والمناظر الخلابة والمساحات الخضراء بما يحقق في النهاية تجربة حياة فريدة ومختلفة.

وتهدفIGI” العقارية«إلى تطوير خطط قصيرة وطويلة الأمد على مدى السنوات الخمس القادمة، والتي تتضمن التركيز وبشكل أساسي على الخدمات المقدمة داخل مشروعاتها، بمختلف أنواعها كالخدمات التجارية والترفيهية والتعليمية وغيرها. وجاري حاليا تطوير المدرسة في إحدى المشروعات بالمشاركة مع أكبر شركة لإدارة المدارس التعليمية في مصر، لاسيما أن جودة الخدمات التي يتيحها المشروع تساهم بشكل مباشر في زيادة نسب الإشغال، وهو الأمر الذي حرصت عليه الشركة منذ نشأتها في السوق، ولعل أبلغ دليل على ذلك ارتفاع نسب الإشغال في مشروعات الشركة السابقة، حيث وصلت نسب الإشغال في جاردينيا بارك إلى 100٪ وحي الأشجار إلى 80٪.

وقد كشفت الشركة أيضا عن عزمها في التوسع ونشر بصمتها العقارية في أكثر من منطقة جديدة مثل مدينة الشيخ زايد الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية والسوق العقاري المصري لزيادة النشاط بطرح المزيد من المشروعات العقارية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المستقبل، والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.

وتعد شركة «IGI العقارية» من أكبر وأولى الشركات التي تستثمر بشكل موسع بمدينة 6 أكتوبر، كما أنها من الشركات التي لديها الرؤية المستقبلية للإستثمار في مناطق يعتقد الكثيرون أنها بعيدة أو غير مناسبة للسكن العائلي، لكن طوال مشوارها في السوق المصرية استطاعت إثبات وضوح رؤيتها وصوابها، والآن استطاعت كسب ثقة الكثير من العملاء الذين بلغ عددهم أكثر من 7 آلاف عميل وأكثر من 4000 أسرة مقيمة بمشروعاتها المختلفة، ليدفعها ذلك بالمزيد من الثقة إلى التوسع في المزيد من المشروعات وتنويع محفظة المشروعات في منطقة غرب القاهرة، كما أنها تعمل على توسيع هذه القاعدة الجماهيرية وتلبية جميع إحتياجات العملاء.