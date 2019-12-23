شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: فتح باب الاشتراك في عضوية نادي السينمائيين بداية العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، التي تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، عن فتح باب الاشتراك في عضوية نادي السينمائيين والصيادلة بالتجمع الخامس بداية العام المقبل ليستفيد منه كافة صيادلة مصر.

وأوضحت لجنة إدارة النقابة أنه جارٍ الانتهاء من الإنشاءات والتجديدات الخاصة بالنادي وتشكيل مجلس الإدارة، وكان قد سبق توقيع عقد شراكة بين نقابة الصيادلة ونقابة المهن السينمائية وسداد مبلغ 22 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن نادي السينمائيين والصيادلة يقع بمنطقة التجمع الخامس على مساحة 16 ألف متر، ويتضمن حمام سباحة، ومنطقة ألعاب أطفال، وكافيتريات ومطاعم، ومبنى اجتماعيا.