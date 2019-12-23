شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية وغزيرة غدًا.. والطقس يصل لحد الصقيع في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

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وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً وارتفاع الموج من ثلاثة إلى اربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12 – 20»، إسكندرية «12- 21»، قنا «8- 22»، الأقصر «8 – 23»، أسوان «8 – 23».