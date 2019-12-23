شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي «عيد النصر»، في الذكري 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

رافق المحافظ اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ونائب محافظ بورسعيد سابقاة ومندوب الجيش الثاني الميداني وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، وتواجد بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة حشد من أهالي بورسعيد رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأذاعت الإذاعة المحلية عدد من الأغاني الوطنية وأغاني السمسمية وتراث المدينة الساحلية التي ارتبطت بمقاومة العدوان.