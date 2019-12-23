شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافي البريطاني يقدم الفرصة لصناع أخبار المستقبل في مصر لصقل مهاراتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى Future News Worldwide 2020 (أخبارالمستقبل حول العالم 2020) الخاص بإعداد الجيل القادم من الصحفيين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة، حيث ستتاح الفرصة لـ100 شاب من الطلاب من أصحاب المدونات الإلكترونية أوالمرئية والمصورين الصحفيين والمراسلين من جميع أنحاء العالم فرصة المشاركة بدون تحمل أي مصروفات في الحدث الذي سيستمر لمدة يومين في مركز Sky Central- المقر العالمي لمجموعة Sky Group في منطقة ايزلورث بلندن، وذلك في يوليو 2020.

ويعد المؤتمر بمثابة فرصة ذهبية لا تتكرر لمساعدة الصحفيين والإعلاميين الشباب على صقل مهاراتهم وتكوين شبكة علاقات دولية تساعدهم على أداء عملهم مستقبلا، وذلك بفضل الإسهامات المقدمة من المؤسسات الإعلامية الرائدة مثل رويترز ومبادرة أخبار جوجل وفيسبوك والمدارس البريطانية المتخصصة في مجال الصحافة.

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وكانت دورة المؤتمر العام الماضي قد شهدت، مشاركة بعض المحررين والمذيعين والمراسلين الدوليين الأكثر خبرة واحترامًا والذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم وآرائهم مع ممثلي 50 دولة، حيث كان من بين المتحدثين جون سنو، المذيع بالقناة الرابعة؛ وكريستينا لامب، رئيسة قسم المراسلين الأجانب بصحيفة صنداي تايمز؛ ورئيس مكتب الأخبار العالمي في وكالة رويترز نيك تاتيرسال؛ إلى جانب سرينيفاسان جاين، مدير تحرير تلفزيون نيودلهي.

كما سيقدم مؤتمر Future News Worldwide 2020 برنامجًا قويا بنفس القدر للجيل القادم من صناع الأخبار وكتاب المحتوى، ووفقًا لإحصاءات العام الماضي والتي شهدت تقديم أكثر من 3 آلاف طلب ستكون المنافسة على المشاركة في المؤتمر هذا العام قوية.

وستكون الفرصة متاحة أمام الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في 1 يوليو 2020 على أن يكون مقدم الطلب قادرًا على التحدث باللغة الإنجليزية في مستوى متقدم وأن يقدم ما يثبت حماسه لممارسة أحدى المهن في مجال الصحافة.