وزير الأوقاف: التعصب يخالف الفطرة السوية ولا يصدر إلا عن أصحاب المصالح الضيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن التعصب أمر مقيت، وهو عكس الفطرة الإنسانية السوية، ولا يصدر إلا عن أصحاب المصالح الضيقة المتاجرين سواء بالخطاب الدينى، أو بالخطاب الإعلامى. وطالب خلال افتتاح المؤتمر الذى عقد بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة اليوم الإثنين بعنوان:" الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، بموقف عالمى جاد وواضح وصريح فى رفض التمييز ضد الإنسان، أو اضطهاده على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وألا يكيل بمكيالين أو بمكاييل مختلفة فيما يتصل بحق الإنسان فى الحياة الكريمة، حيث أكرم رب العزة سبحانه وتعالى الإنسان على إطلاق إنسانيته، دون نظر إلى دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته فقال سبحانه :"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ".

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