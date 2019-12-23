شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: تطوير التعليم الزراعى ضرورة لتلبية احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد نقيب الزراعيين، فى بيان، بجهود الحكومة لتطوير التعليم الفنى، حيث إنه يقود قاطرة التنمية المستدامة، موضحا ضرورة مواصلة تطوير التعليم الفني الزراعي وكليات الزراعة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إنشاء أقسام متخصصة تلاءم احتياجات سوق العمل وتوفر المزيد من الفرص للخريجين.
ولفت "خليفة"، إلى أهمية دور كليات الزراعة في توفير خريج علي درجة عالية من التعليم وفقا لمعايير الجودة وبما يناسب طبيعة المشروعات التى تنفذها الدولة أو التى تخطط لتنفيذها خلال المرحلة القادمة لتحقيق أعلى عائد من الزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضية، مشيرا إلى أهمية تحديث منظومة الزراعة المصرية وفقا للتجارب الناجحة فى مختلف الدول ذات الخبرات المتميزة فى القطاع الزراعى.
جاء ذلك، خلال مشاركته فى احتفال كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ باليوبيل الفضى لإنشاء كلية الزراعة بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والد محمود فواز عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الزراعيين: تطوير التعليم الزراعى ضرورة لتلبية احتياجات سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.