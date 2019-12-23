نقيب الزراعيين: تطوير التعليم الزراعى ضرورة لتلبية احتياجات سوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المشروعات الزراعية الحديثة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفرت الآلاف من فرص العمل لشباب الزراعيين وانعكست على توفير الآلاف من فرص العمل لخريجى كليات الزراعة والمدارس الزراعية بمختلف المحافظات، مشددا علي أن مدرسة الزراعة المصرية عريقة، حيث بدأت فى مصر عام 1829، وشهد التعليم الزراعى تطورا انعكس فى زيادة كبيرة فى عدد كليات الزراعة بإجمالى 25 كلية و4 كليات متخصصة في الثروة السمكية.

وأشاد نقيب الزراعيين، فى بيان، بجهود الحكومة لتطوير التعليم الفنى، حيث إنه يقود قاطرة التنمية المستدامة، موضحا ضرورة مواصلة تطوير التعليم الفني الزراعي وكليات الزراعة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إنشاء أقسام متخصصة تلاءم احتياجات سوق العمل وتوفر المزيد من الفرص للخريجين.

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ولفت "خليفة"، إلى أهمية دور كليات الزراعة في توفير خريج علي درجة عالية من التعليم وفقا لمعايير الجودة وبما يناسب طبيعة المشروعات التى تنفذها الدولة أو التى تخطط لتنفيذها خلال المرحلة القادمة لتحقيق أعلى عائد من الزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضية، مشيرا إلى أهمية تحديث منظومة الزراعة المصرية وفقا للتجارب الناجحة فى مختلف الدول ذات الخبرات المتميزة فى القطاع الزراعى.

جاء ذلك، خلال مشاركته فى احتفال كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ باليوبيل الفضى لإنشاء كلية الزراعة بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والد محمود فواز عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ.