شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لدينا 15 مليون نخلة.. والتوجه لصناعة التمور لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، إنه رغم أن مصر لديها ثروة كبيرة من النخيل تتراوح ما بين 13 – 15 مليون نخلة مثمرة، إلا أنها تحتل مرتبة متأخرة فى مجال صادرات التمور على المستوي الدولى مقارنة بتونس التى تحتل المرتبة الاولى فى التصدير رغم اعتمادها على صنف واحد من النخيل، مشددا على أهمية التوجه نحو القيمة المضافة لصناعة التمور لزيادة الصادرات المصرية منها فى ظل الميزة النسبية لمصر في الإنتاج.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر تعول على الإستفادة من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل العربي المتميز لإنتاج تمور لأغراض التصدير إلى الخارج ضمن مشروع قومي لإنتاج تمور عالية القيمة فى محافظتي الوادي الجديد وأسوان، مشددا علي أهمية دور الهيئات البحثية والعلمية فى إجراء المزيد من البحوث لزيادة القيمة المضافة لصناعة التمور من خلال التصنيع والتعبئة والتصدير للتمور المصرية المتميزة والاستفادة من التمور المنخفضة الجودة لزيادة القيمة المضافة لها خاصة فى المجال الصحى.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية إلى التعاون مع أكاديمية البحث العلمى ضمن الحملات القومية للتعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الحملات القومية للقمح مع مواصلة التخطيط للتعاون المشترك فى باقى المحاصيل للاستفادة من القيمة المضافة لكل محصول، مشيرا إلى أن المركز يخطط للتعاون مع أكاديمية البحث العلمى فى مجال الإنتاج الحيوانى لزيادة إنتاج اللحوم والألبان ومشروع إنتاجية التقاوى لمحاصيل الخضروات، وتوسيع التعاون فى محال الأرز الهجين وزراعة النخيل.

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جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بحضور الدكتورة إيمان محمد سالم مدير معهد تكنولوجيا الأغذية فعاليات المؤتمر الختامى لمشروع الإستفادة من التمور المنخفضة الجودة فى إنتاج بعض الأغذية الوظيفية، الذى تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.

وأكد "سليمان " أن هناك خطة للتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية في ظل توجه القيادة السياسية نحو القارة بهدف إدخال الأصناف المصرية من محاصيل القمح والأرز إلي مختلف الأسواق مشيرا إلي أن افريقيا لديها طاقات مهدرة في مجال الإنتاج الزراعي بسبب انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية للأرز والقمح حيث تنخفض إنتاجية الأرز لأقل من واحد طن للهكتار مقابل 4.5 طن للفدان في مصر حيث تحتل الإنتاجية الاولى فى الأرز علي مستوي العالم.