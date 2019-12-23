شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى قيادات الوزارة ورؤساء الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الجديد، أول يوم عمل له داخل ديوان الوزارة بمطار القاهرة الدولى، بعقد لقاءات مع قيادات الوزارة ورؤساء الشركات التابعة ، للوقوف علي آخر تطورات الأوضاع داخل الشركات والمشروعات الجاري العمل بها، وكذلك معرفة الخطط المستقبلية لكل قطاع بالوزارة والشركات سواء كان بالمطارات او بشركات مصر للطيران.

أكد الوزير لقيادات الوزارة ورؤساء الشركات، أن الهدف الأول هو النهوض بقطاع الطيران المدني ، واستمرار تقدمه وفقا للاستراتيجيات الموضوعة ومواصلة خطط التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، والسعى نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمى والدولى.

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وقال الوزير الجديد، إنه إبن من أبناء هذا القطاع وسيظل فى خدمته من أى موقع يتواجد فيه أو يكلف بالعمل به، وطالب ان يعمل الجميع سوياً بكل تفان وإخلاص لتحقيق النجاحات المتعارف عليها بالقطاع .