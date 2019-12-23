شكرا لقرائتكم خبر عن كنيستان جديدتان تنضمان لدير العذراء فى جبل الطير أحد مزارات العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط أمس كنيسة جديدة بدير السيدة العذراء بجبل الطير على اسم القديسة سالومى.

والكنيسة الجديدة مقامة على مساحة 800 متر.

كما دشن المطران كنيسة الشهيد أبى سيفين والقديس القوى الأنبا موسى بمبنى الخدمات التابع للكنيسة ذاتها وعلى نفس مساحتها.

ويحوى مبنى الخدمات عددًا من فصول التربية الكنسية وحضانة.

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بتدشين الكنيستين الجديدتين يصل عدد الكنائس التى دشنها الأنبا بفنوتيوس بالدير، إلى سبع كنائس.

ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بنى مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.

وتحمل الكنيسة الموجودة داخل الدير، اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية، ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين.