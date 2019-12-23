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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الجديد: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول يوم عمل له فى الوزارة استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المهنئين له من العاملين بالوزارة وأيضا من البنك الزراعى المصرى.
كما استقبل القصير، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة.
وقال وزير الزراعة، أن خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسنراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدا: يجب إنجاز ملف الزراعة التعاقدية لأنه في صالح الفلاحين والمواطنين والزراعة بشكل عام، كما أكد وزير الزراعة أيضا أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسيقوم بزيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.
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