شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحيل طبيب وفنى تحليل للتحقيق بمستشفى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة طاقم الأطباء والإداريين بمستشفى أبو النمرس المركزى بزياره تفقدية دون موعد مسبق قام خلالها بمتابعة أقسام الاستقبال والرعاية والمعامل والتمريض للاطمئنان على توافر الأمصال بالمستشفى.

وحرص المحافظ على التواجد وسط المرضى وتفاعل خلالها مع شكوى إحدى السيدات من سوء معاملة أحد الأطباء فى معمل التحاليل معها وفور تحقق المحافظ من الواقعة وجه بإحالة الطبيب وفنى المعمل للتحقيق، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتعامل غير اللائق مع المواطنين.

وخلال الجوله استمع المحافظ لشكاوى عدداً من المرضى بوجود بعض النواقص فى لمستلزمات حيث تواصل المحافظ على الفور مع وكيل وزارة الصحه لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى كما وجه برفع كفاءة مدخل المستشفى وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية

كما شملت جوله المحافظ تفقد حالة النظافة والإشغالات بمركز أبو النمرس، حيث قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحليه لمنيل شيحة من منصبه لتردى حالة النظافة بنفق المشاة وسوء حالة النظافه أعلى النفق.

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موجها برفع كفاءة النظافة بنفق المشاة ومراجعة كشافات الإنارة والكهرباء ومعالجة تسريب المياه الموجود بالنفق وسرعة تغييير مواتير المياه بالنفق.

كما حرص المحافظ تفقد مدرسة أبو النمرس الابتدائية المشتركة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول حيث تفقد الفصول والمعامل والمخازن وتفاعل مع التلاميذ للاستماع إلى أبرز المعوقات التى تواجهم وأرائهم فى المستوى التعليمى المقدم لهم.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس مركز أبو النمرس برفع كفاءة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من جانبى الترعة الموجودة بشارع 6 أكتوبر وسرعة رفع التراكمات والمخلفات بمدخل المدينه موجها إنذار شديد لرئيس المركز بضرورة تحسين حالة النظافة وتكثيف المجهودات لإزالة التعديات.