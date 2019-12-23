شكرا لقرائتكم خبر عن "قاطعوا منتجات الصين" يتصدر تويتر تضامنا مع مسلمى الإيجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد الحديث الفترة الماضية عن أزمات مسلمى الإيجور، والانتهاكات التى يتعرضون لها من قبل السلطات الصينية، والعنف الذى تمارسه السلطات الصينية ضدهم وفقا لتقارير إعلامية.

ودشن رواد تويتر فى مصر هاشتاج "قاطعوا منتجات الصين"، ردا على الانتهاكات التى ترتكبها السلطات بحق مسلمى الإيجور، وتصدر الترند المصرى، وظهر فى المركز الأول ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الاثنين.



ترند مصر

وغرد أحد المدونين،" عفواً.. ما ذنب هؤلاء غير أنهم مسلمون!! هل الدين الآن أصبح تهمه يعاقب عليها القانون!!"، وقال آخر :" ياريت نقدر وفعلاً لازم نبطل شوية نشتري منتجاتهم لازم يحسوا بالخسارة"، وغرد آخر :" المجازر التى ترتكب بحق المسلمين شىء يندى له جبين الانسانية ! الأمر تجاوز وفاق كل الحدود".

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التغريدات عبر الهاشتاج

وقال مدون آخر، "على كل مسلم حر أن يفضح جرائم الصين ضد المسلمين الإيجور شاركوا معنا في هذا الحملة التى بدأت تزعج الحكومة الصيني"، فيما طلب البعض أيضا بمقاطعة المنتجات التركية، وغرد :" قاطعوا المنتجات التركية".



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