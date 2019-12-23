شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 20 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .

وأضافت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2200 طن علف و4350 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8500 طن قمح و7945 طن حديد و3977 طن خردة و1887 طن خشب زان و7000 طن فول صويا و14500 طن ذرة و1000 طن كاولينا صب و4800 طن زيت .‎

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وبلغت حركة الصادر من الحاويات 264 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1769 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139014 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29041 طنا .

وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2564 طن قمح ، في حين غادر عدد 455 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24403 من البضائع العامة منها عدد 92 سيارة نقل محملة بـ 4687 طن قمح .