شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الإفريقى فى أسوان يستقبل 19 متدربا من 8 دول إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المركز الثقافي الإفريقى بأسوان (19) متدرب من الدول الإفريقية ( زامبيا – كينيا – مالاوى- تنزانيا – السودان – أثيوبيا - جنوب السودان - غانا) ضمن برنامج الزيارة العلمية، التى ينظمها قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى. وكان فى استقبالهم المهندسه ايرين فايز مدير عام متحف النيل فى أسوان، حيث اصطحبت الوفد فى جولة داخل المركز ومشاهدة مقتنيات الدول الإفريقية والمكتبة الوثائقية وأحواض الأسماك والتماسيح. Advertisements يأتى ذلك فى إطار أوجه التعاون والصداقة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية بصفة عامة وبين هيئة التعامل الدولى اليابانية "جايكا " والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بصفة خاصة. ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزة لكل دوله وأهم معالمها حيث من المقرر انتاج فيلم عن كل دوله، يبرز ويوضح أبرز المعلومات عنها. كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ (2500) فرداً ويقع خلفه خزان أسوان، الذى تم إضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعى فى إنشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذي من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الثقافى الإفريقى فى أسوان يستقبل 19 متدربا من 8 دول إفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.