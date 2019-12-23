شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر: الجزائر فقدت أحد أبطالها ومجاهديها بوفاة الفريق أحمد قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى السفير أيمن مشرفة سفير مصر فى الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، الذى توفى فى وقت سابق اليوم الاثنين، مشيرا إلى مشاركته فى حرب أكتوبر 1973.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إن "الجزائر فقدت أحد أبطالها ومجاهديها بوفاة الفريق أحمد قايد صالح والتاريخ لن ينسى دوره فى العبور بالجزائر المرحلة الصعبة التى مرت بها خلال الأشهر الماضية " .

وأكد السفير مشرفة أن مصر لا تنسى للفريق أحمد قايد صالح مشاركته فى حرب أكتوبر 1973 فى صفوف القوات الجزائرية التى شاركت إلى جانب الجيش المصرى فى الحرب لاسترداد سيناء ".

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وأعرب السفير المصرى عن خالص تعازيه للرئيس عبد المجيد تبون وقيادة الجيش الجزائرى والشعب الجزائرى بأسره فى وفاة رئيس الأركان الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته .

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت صباح اليوم وفاة الفريق أحمد قايد صالح عن عمر يناهز 80 عاما إثر سكتة قلبية، فيما قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان بالنيابة.