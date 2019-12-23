شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة باحتفالية عيد العلم السادس عشر، والاحتفال بمرور 111 عامًا على إنشائها ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، التى يتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية،غدًا الثلاثاء، فى تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وتبدأ مراسم الاحتفال بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهورى، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقى لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها حفل فنى للمطربة مروة ناجى.

ويستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، بالمستندات والأرقام تقدم جامعة القاهرة دوليًا في التقارير والمؤشرات العالمية مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى.

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وتكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والتي بلغ عددها 29 جائزة عن عامي 2017 و 2018 بالإضافة إلى تكريم علمائها الحاصلين على جوائز الجامعة والتي بلغ عددها 61 جائزة عن عامي 2017 و 2018. كما أعدت الجامعة كتابًا تذكاريًا، متضمنًا أسماء المكرمين وسيرتهم الذاتية، أبرزهم الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، والدكتور مفيد شهاب الحاصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، والدكتور جابر عصفور الحاصل على جائزة النيل في الآداب، والدكتورة ليلي عبد المجيد الحاصلة على جائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور هشام جابر العناني الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، والدكتور رأفت كامل واصف الحاصل على جائزة الدولة للرواد في العلوم الأساسية.