صور.. عرض مسرحى بالمجلس القومى للمرأة للتوعية بضرورة القضاء على ختان الإناث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومي للمرأة عرض مسرحي تفاعلي للتوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك للتوعية بخطورة ختان الإناث . وعقب العرض المسرحى نظم المجلس ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة وتوعية الأسرة المصرية بأضرار الختان وذلك ضمن أنشطة لجنة منتدى المنظمات الغير حكومية بالمجلس. وشهد العرض الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات الغير حكومية وعضو المجلس والدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس . يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، أعلنت مؤحرا عن نجاح حملة ” احميها من الختان” والتى تم اطلاقها تزامناً مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الأناث الموافق 14 يونيو من كل عام، في الوصول الى اكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة من الرجال والنساء والأطفال بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة من 13 يونيو 2019 حتى 1 أغسطس 2019 .

عرض مسرحى بالمجلس القومى للمرأة للتوعية بضرورة القضاء على ختان الإناث (1)



عرض مسرحى بالمجلس القومى للمرأة للتوعية بضرورة القضاء على ختان الإناث (2)



عرض مسرحى بالمجلس القومى للمرأة للتوعية بضرورة القضاء على ختان الإناث (3)



عرض مسرحى بالمجلس القومى للمرأة للتوعية بضرورة القضاء على ختان الإناث (4)



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