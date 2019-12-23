شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: افتتاح كاتدرائية جديدة بمنطقة بشائر الخير بالإسكندرية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية أمس الأحد موقع كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير (3) بالقبارى بالإسكندرية، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بها إذ من المتوقع أن تفتتح قريبًا.

شارك فى الزيارة التفقدية أيضًا الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

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فيما يدخل صوم الميلاد أسبوعه الأخير، وهو الصوم الذى يسبق عيد الميلاد يمتنع فيه المسيحيون عن اللحوم والدواجن ، ويتحول النظام الغذائى إلى النباتى مع السماح بتناول الأسماك والمأكولات البحرية فى هذا الصوم الذى يصنف على إنه صوم من الدرجة الثانية.