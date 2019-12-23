الكنيسة: افتتاح كاتدرائية جديدة بمنطقة بشائر الخير بالإسكندرية قريبًا

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شارك فى الزيارة التفقدية أيضًا الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.
فيما يدخل صوم الميلاد أسبوعه الأخير، وهو الصوم الذى يسبق عيد الميلاد يمتنع فيه المسيحيون عن اللحوم والدواجن ، ويتحول النظام الغذائى إلى النباتى مع السماح بتناول الأسماك والمأكولات البحرية فى هذا الصوم الذى يصنف على إنه صوم من الدرجة الثانية.
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