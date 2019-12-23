شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس القضاء الأعلى والنائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بمكتبه بمقر الوزارة صباح اليوم الإثنين، المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض ، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، لتهنئته بتوليه حقيبة العدل في التشكيل الوزاري الجديد .

جاء ذلك في أول يوم عمل للوزير بوزارة العدل بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الأحد.

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وحرص وزير العدل على التواجد بمقر الوزارة مبكرا، حيث استقبل القضاة من الهيئات القضائية المختلفة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وعقد وزير العدل اجتماعا مع مساعديه لاستعراض ملفات القطاعات المختلفة للوزارة.