شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس القضاء الأعلى والنائب العام والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك في أول يوم عمل للوزير بوزارة العدل بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الأحد.
وحرص وزير العدل على التواجد بمقر الوزارة مبكرا، حيث استقبل القضاة من الهيئات القضائية المختلفة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
وعقد وزير العدل اجتماعا مع مساعديه لاستعراض ملفات القطاعات المختلفة للوزارة.
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