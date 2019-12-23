صور.. "زراعة الكبارى" فكرة تنفذ لأول مرة فى مصر بمنطقة مصر الجديدة

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وأبدى عدد كبير من المواطنين إعجابهم بتنفيذ فكرة لأول مرة فى مصر، وهى تنفيذ فكرة جديدة لزراعة الكبارى وبدء تطبيقها مع منظومة للرى على كبارى مصر الجديدة ضمن مخطط تطوير مصر الجديدة و القاهرة وخلق محاور مرورية جديدة لاستيعاب الكثافة المرورية مع الحفاظ على الوجه الحضارى.
ونشر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لأعمال تنفيذ كوبرى تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع النزهة ضمن مشروع تطوير مصر الجديدة ونشاء محاور مرورية جديدة.
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