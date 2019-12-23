شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "زراعة الكبارى" فكرة تنفذ لأول مرة فى مصر بمنطقة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الكثير بما تنفذه الدولة من شبكة جديدة للطرق بمصر الجديدة وإنشاء كبارى على أحدث النظم العالمية، لحل مشاكل المرور وتسهيل الحركة مع الحفاظ على الطابع المعمارى للمدينة.

وأبدى عدد كبير من المواطنين إعجابهم بتنفيذ فكرة لأول مرة فى مصر، وهى تنفيذ فكرة جديدة لزراعة الكبارى وبدء تطبيقها مع منظومة للرى على كبارى مصر الجديدة ضمن مخطط تطوير مصر الجديدة و القاهرة وخلق محاور مرورية جديدة لاستيعاب الكثافة المرورية مع الحفاظ على الوجه الحضارى.

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ونشر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لأعمال تنفيذ كوبرى تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع النزهة ضمن مشروع تطوير مصر الجديدة ونشاء محاور مرورية جديدة.