شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النيابة السعودية: الإعدام لـ5 متهمين فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة فى السعودية، صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى ،فى القنصلية السعودية، بمدينة إسطنبول، التركية، موضحة فى مؤتمر صحفى ظهر الاثنين ، أنه تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ 24 عاما من المتهمين، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".

وأضافت أنه لم تثبت أى أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية، والقنصل محمد العتيبي قنصل المملكة لدى اسطنبول لعدم كفاية الأدلة، موضحة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

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وفى المؤتمر، قال شلعان الشلعان، المتحدث باسم النيابة السعودية، أن المحاكمة عقدت فى 9 جلسات، وصدر الحكم فى الجلسة العاشرة ، مشيراً إلى أن ممثلين عن أسرة خاشقجي وآخرين من تركيا حضروا تلك الجلسات.

واستعرض الشلعان كواليس الجلسات، مشيراً إلى أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.