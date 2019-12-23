الفريق عبدالمنعم التراس: "العربية للتصنيع" فى خدمة أشقائنا بالقارة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها فى كافة الصناعات الاستراتيجية، أمام الأشقاء الأفارقة، للعمل معا بما يخدم القارة السمراء، ويصب فى صالح اقتصاديات الدول المتعاونة.

وأضاف الفريق التراس، خلال استقباله وزير الدفاع الصومالي، السيد حسن على محمد، أن مجالات التعاون بين الجانبين كثيرة، منها التدريب والتأهيل وكذلك مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة، بلإضافة للتعاون فى التصنيع العسكرى.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع، صرح صناعى عملاق، ويضم شركات ومصانع متعددة، يمكن من خلالها الانطلاق نحو شراكات واقعية وحقيقية مع كافة دول القارة، التى تبحث عّن التنمية والبناء، مشيرا فى الإطار نفسه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى اللامحدود، للتعاون مع الدول الافريقية، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها.