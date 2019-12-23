شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: سلسلة ضربات جوية تستهدف كتائب الوفاق فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها، أن هناك سلسلة ضربات جوية تستهدف كتائب الوفاق جنوب شرق مدينة مسلاتة وكان الجيش الوطنى الليبى، أفاد بأنه رصد طائرة "بوينج" تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا. وحذر المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى، شركات النقل الجوى من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددا على أن القوات الجوية لن تتردد فى إسقاط أو استهداف الطائرات التى تقوم بإدخال الأسلحة. Advertisements

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