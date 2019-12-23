شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التطعيمات القومى يكشف محظورات تطعيم مصل الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز التطعيمات القومى بوزارة الصحة، إنه لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا، إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم.

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وكشف مركز التطعيمات القومى عن الفئات المستهدفة باللقاح خلال موسم الشتاء من كل عام، الأطفال بالسنين الخمسة الأولى من العمر وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة وأصاحب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى وأصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة، ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة، وتابع: تشمل الفئات المستهدفة بالتطعيم أيضا السيدات الحوامل والعاملين بالمجال الصحى.

وأضاف مركز التطعيمات القومى، لقاح الأنفلونزا الموسمية يحقن إما فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف ويحظر تماما إعطاء أى لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.