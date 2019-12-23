شكرا لقرائتكم خبر عن سعود القحطانى يتصدر ترند تويتر فى السعودية بعد حصوله على البراءة بقضية خاشقجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "سعود القحطانى"، ترند تويتر فى المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصوله على البراءة فى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجى، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على التعبير عن فرحتهم بالبراءة، والتأكيد على العدالة فى المملكة.









وكانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت عن براءة سعود القحطانى خلال بعد 10 جلسات فى هذه القضية.





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وأوضحت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفى لها اليوم الاثنين، أن ممثلون من أسرة جمال خاشقجى، ضم أبنائه ومحاميهم، بالإضافة إلى ممثل من دولة تركيا حضروا جلسات القضية، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 10 أشخاص خلال القضية، لعدم كفاية الأدلة، وأنه تم الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن أحكام الإعدام تمثل أحكام أولية، وبالتالى وفقا للقانون السعودى، لن يتم الإعلان عن أسماء المتهمين حتى تتحول إلى أحكام نهائية.

وأعلنت ​النيابة العامة​ فى ​السعودية​ عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى ​جمال خاشقجى​ فى القنصلية السعودية ب​إسطنبول​"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين"، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".