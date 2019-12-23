شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة "شاى الرجالة".. لافتات بمطار القاهرة لمنع الإكراميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طريقة جديدة، بدأ تنفيذها بمطار القاهرة الدولى، تحت إشراف المهندس أحمد فوزى رئيس شركة الميناء، لمواجهة دفع «البقشيش» والإكراميات داخل صالت السفر والوصول، بوضع لافتات داخل دورات المياه تطالب الركاب بعدم دفع أى مبالغ للعاملين مقابل الخدمات.

قالت مصادر بالمطار: تلاحظ للطيار أحمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أثناء جولاته بصالات السفر والوصول لتفقد انتظام الحركة، قيام عدد من الركاب بدفع «البقشيش» باسماء مختلفة مثل «الإكرامية» و«شاي الرجالة»، حيث قرر القضاء علي هذه الظاهرة تماما بوضع اللافتات داخل دورات المياه بالمطار لمطالبة الركاب بعدم دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.

وقام الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب «1» بالمطار، بتكثيف المرور، والتأكد من وضع اللافتات فى أماكنها، ومتابعة العاملين للقضاء على هذه الظاهرة، ومعاقبة المخطىء منهم، وتغريم شركة النظافة التابع لها .

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وأشارت المصادر إلى أن فور نجاحها بالمطار سوف يتم البدء في تعميمها داخل مطارات الجمهورية خاصة السياحية منها مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وبرج العرب، لما لها من أضرار علي سمعة المطارات والسياحة المصرية.