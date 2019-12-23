شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة غدا.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الثلاثاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪف ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

أعلنت النيابة العامة فى السعودية، صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى ،فى القنصلية السعودية، بمدينة إسطنبول، التركية، موضحة فى مؤتمر صحفى ظهر الاثنين ، أنه تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ 24 عاما من المتهمين، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف، قبل رأس السنة الميلادية.

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عدداً من الحملات الأمنية للحفاظ على الاقتصاد الوطنى، حيث نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 71084 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 54322388 جنيه.

أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري، أن بلاده تتعرض لعدوان تركى مستمر فى شمال البلاد، لافتا إلى أن تركيا تتأمر على سوريا لكى تتراجع عن مكافحة الإرهاب، موضحا أنه يوجه الشكر إلى روسيا والصين بسبب دعمهم المستمر إلى بلاده.

أكدت النيابة العامة السعودية، أنه تم عقد 9 جلسات لمحاكمة المتهمين فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، موضحة ان الحكم تم فى الجلسة العاشرة.

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قام وزير الدفاع الصومالي حسن على محمد، بالاستفسار عّن أسعار بعض المنتجات المعروضة فى معرض الهيئة العربية للتصنيع، وذلك على هامش زيارته لمقر الهيئة، حيث كان فى استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

قال مركز التطعيمات القومى بوزارة الصحة، إنه لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا، إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم.

أفادت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، أن الجزائر أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام على خلفيه وفاة رئيس الأركان، ونقلا عن وسائل إعلام جزائرية أكدت أن الرئيس الجزائري كلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية برئاسة الأركان بالنيابة

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها فى كافة الصناعات الاستراتيجية، أمام الأشقاء الأفارقة، للعمل معا بما يخدم القارة السمراء، ويصب فى صالح اقتصاديات الدول المتعاونة.

تشهد أغلب محافظات الجمهورية، شبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسط غيوم وشوائب عالقة تغطى سماء أغلب المحافظات امتدت للقاهرة والجيزة.

تدريب الأسود والحيوانات المتوحشة يسري في جينات الأسرة، وقد وصل الجين إلى آخر عنقود التدريب في أسرة الحلو، وهو أشرف الحلو نجل مدرب الأسود الراحل الشهير محمد الحلو.

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات.