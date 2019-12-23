شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالى يستفسر عّن أسعار منتجات "العربية للتصنيع" "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وزير الدفاع الصومالي حسن على محمد، بالاستفسار عّن أسعار بعض المنتجات المعروضة فى معرض الهيئة العربية للتصنيع، وذلك على هامش زيارته لمقر الهيئة، حيث كان فى استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأثناء قيامه بجولة فى معرض الهيئة، تساءل وزير الدفاع الصومالي عّن أسعار بعض المركبات الجديدة التى يصنعها أحد مصانع الهيئة، وان كانت تستخدم فى داخل المدن أو خارجها.

كان الفريق عبد المنعم التراس، قد أكد أن الهيئة العربية للتصنيع، صرح صناعى عملاق، ويضم شركات ومصانع متعددة، يمكن من خلالها الانطلاق نحو شراكات واقعية وحقيقية مع كافة دول القارة، التى تبحث عّن التنمية والبناء، مشيرا فى الإطار نفسه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى اللامحدود، للتعاون مع الدول الافريقية، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها.

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