شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشيح فى الانتخابات التكميلية بدائرتى الجيزة وملوى من 1 إلى 8 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدعوة إلى إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة والدائرة السابعة مركز ملوى بمحافظة المنيا لخلو المقعدين بمجلس النواب لوفاة شاغليهما.

وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات -في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - أنه تلقى كتابين من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يومى 8 و10 ديسمبر الجاري بشأن الإعلان عن خلو مقعدين لوفاة شاغلهما بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا.

وتضمن الخطاب إخطارًا من مجلس النواب بخلو مقعدين بالمجلس، وهما في الدائرة الأولى بالجيزة، ومركز ملوى بالمنيا، نظرًا لوفاة نوابهما، وهما النائبين محمد بدوى دسوقى نائب الدائرة الأولى بالجيزة، وأحمد شمروخ نائب الدائرة السابعة مركز ملوى بالمنيا.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن المادة 25 من قانون الهيئة تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

انتخابات تكميلية بادائرتين

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واستعرض المستشار لاشين ابراهيم، الجدول الزمني الذي يبدأ بتلقي طلبات الترشح اعتبارا من الأول من يناير المقبل وحتى الثامن من يناير بمحكمتي 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين، يليها إعلان مشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 9 إلى 11 يناير، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 22 يناير وتتشر التنازلات في 27 يناير.

وأضاف أن فترة الدعائي للانتخابات في الخارج يوم 6 فبراير على أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومي 7 و8فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية في الداخل يوم 9 فبراير، وبدء فترة الصمت الدعائي يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات

في الداخل يومي 11 و12 فبراير.

وحدد الجدول موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة واحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الخصر العددي للأصوات، والفصل في التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 17 فيراير.

وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في

الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس القادم.

وأوضح أن فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدا الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس القادم.