شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد وفاة رئيس الأركان أحمد قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، أن الجزائر أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام على خلفيه وفاة رئيس الأركان، ونقلا عن وسائل إعلام جزائرية أكدت أن الرئيس الجزائري كلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية برئاسة الأركان بالنيابة

يذكر أنه توفى رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 79 عاما