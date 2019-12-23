شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 23 كيلو هيروين وكوكايين وأفيون قبل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف، قبل رأس السنة الميلادية. ونجحت ـ خلال أسبوع ـ فى ضبط 1080 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1175 متهما، بحوزتهم 162 كيلو حشيش ، و138 كيلو بانجو، و5 كيلو أفيون، و17 كيلو هيروين، وكيلو كوكايين و3 كيلو من الفودو، و17 كيلو من الاستروكس و103552 قرص مخدر مختلف الأنواع.

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