شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 23 كيلو هيروين وكوكايين وأفيون قبل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف، قبل رأس السنة الميلادية.
ونجحت ـ خلال أسبوع ـ فى ضبط 1080 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1175 متهما، بحوزتهم 162 كيلو حشيش ، و138 كيلو بانجو، و5 كيلو أفيون، و17 كيلو هيروين، وكيلو كوكايين و3 كيلو من الفودو، و17 كيلو من الاستروكس و103552 قرص مخدر مختلف الأنواع.
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