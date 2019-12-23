شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس أركان الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية اليوم الاثنين، إن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح توفى، وذلك فى وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش فى البلاد. وتعصف احتجاجات شعبية بالجزائر منذ فبراير للمطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بأسرها وابتعاد الجيش عن السياسة.

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