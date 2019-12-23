شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا رشوة واختلاس وكسب غير مشروع بقيمة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة

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عدداً من الحملات الأمنية للحفاظ على الاقتصاد الوطنى، حيث نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 71084 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 54322388 جنيه

وأثمرت جهود الداخلية في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، عن ضبط 1332 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 94 قضية ضرائب عامة، وكشف 204 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و20 قضية فى مجال الجمارك، وقضيتين فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و529 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و127 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 344 حكما قضائيا، وضبط 3 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم النقد والتهريب، و9 قضايا فى مجالات جرائم "الإختلاس والإضرار بالمال العام- الكسب غير المشروع– الرشوة وإستغلال النفوذ "بقيمة بلغت 1092978939 جنيه مصرى - 6000 عملات أجنبية مختلفة".

وشنت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت الأسواق، ونجحت في ضبط 6923 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 68 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "1174 إسطوانة بوتاجاز" تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 158490 جنيه، فضلاً عن ضبط 16 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 12784 لتر.

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وأثمرت الجهود عن ضبط 6839 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 676,859 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "320" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "170,451" طن ، وكذا ضبط 126 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "49,556" طن.

بدورها، نجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 678 قضية متنوعة أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين – إتصالات وبريد" بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين.

ومن ناحيتها، نجحت مباحث المصنفات في ضبط 197 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما ضبطت شرطة المسطحات المائية 298 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا "صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة"، وضبط 877 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و301 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" ، و146 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و68 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 627 لنش وباخرة سياحية.

وأثمرت الجهود في مجال أمن الموانئ عن ضبط 25 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و81 قضية متنوعة "جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب ، سرقة"، فيما نجحت الداخلية في مجال الأمن السياحي، في ضبط 2976 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية"، خلال أسبوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.