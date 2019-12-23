شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: نتعرض لعدوان تركى مستمر شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري، أن بلاده تتعرض لعدوان تركى مستمر فى شمال البلاد، لافتا إلى أن تركيا تتأمر على سوريا لكى تتراجع عن مكافحة الإرهاب، موضحا أنه يوجه الشكر إلى روسيا والصين بسبب دعمهم المستمر إلى بلاده.

وأضاف وزير الخارجية السورى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، أن بلاده تعطى الأولوية للشركات الروسية فيما يخص إعادة الإعمار، خاصة أن روسيا وقفت إلى جانب الدولة الروسية فى مكافحة الإرهاب.