شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السعودية: نشر أسماء الصادر بحقهم أحكاما بقضية خاشقجى بعد الحكم النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النيابة العامة السعودية، أنه تم عقد 9 جلسات لمحاكمة المتهمين فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، موضحة ان الحكم تم فى الجلسة العاشرة.

وأوضحت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفى لها اليوم الاثنين، أن ممثلون من أسرة جمال خاشقجى، ضم أبنائه ومحاميهم، بالإضافة إلى ممثل من دولة تركيا حضروا جلسات القضية، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 10 أشخاص خلال القضية، لعدم كفاية الأدلة، وأنه تم الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن أحكام الإعدام تمثل أحكام أولية، وبالتالى وفقا للقانون السعودى، لن يتم الإعلان عن أسماء المتهمين حتى تتحول إلى أحكام نهائية.

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وأعلنت ​النيابة العامة​ فى ​السعودية​ عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى ​جمال خاشقجى​ فى القنصلية السعودية ب​إسطنبول​"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين"، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".